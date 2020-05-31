الحشد الشعبي يدمر اربع مضافات لـ”داعش” غرب سامراء

2020/05/31 | 11:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دمرت قوة من عمليات سامراء للحشد الشعبي، الأحد، أربع مضافات تابعة لتنظيم داعش الاجرامي غرب مدينة سامراء.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة دكت قوات الاسناد المدفعي التابعة لعمليات سامراء للحشد أماكن تواجد داعش غرب سامراء”.وأضاف البيان أن “الضربات اسفرت عن تدمير أربع مضافات […]

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