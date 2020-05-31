المالية النيابية: لايمكن للحكومة المساس برواتب رفحاء الا بتشريع جديد

2020/05/31 | 11:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت اللجنة المالية النيابية , الاحد , ان الحكومة لاتملك صلاحية الغاء او تحديد راتب واحد من المشمولين بقانون رفحاء والسجناء السياسين والشهداء الا بعد تشريع جديد من قبل مجلس النواب , مبينة انه بإمكان الحكومة تجميد الرواتب ومنح راتب واحد لكل عائلة لحين الغاء القوانين السابقة .وقال عضو اللجنة […]

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