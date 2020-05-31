نائبة : لا جلسة خلال الحظر واكمال الكابينة الأسبوع المقبل

2020/05/31 | 11:41 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكدت النائب عن اتحاد القوى زيتون الدليمي , الاحد , ان رئاسة مجلس النواب سوف لن تدعو النواب الى عقد جل...

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