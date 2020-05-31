2020/05/31 | 11:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد ملامح المفاوضات.. السفير الاميركي يلمح لاحياء الاتفاق الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/31 | 11:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حدد ملامح المفاوضات.. السفير الاميركي يلمح لاحياء الاتفاق الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد (فيديو)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حدد ملامح المفاوضات.. السفير الاميركي يلمح لاحياء الاتفاق الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).