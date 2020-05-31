محافظ الديوانية: الاتفاق على تخفيض أجور الدراسة الاهلية بنسبة 50%

2020/05/31 | 11:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان عن الاتفاق مع مستثمري المدارس الأهلية على تخفيض الأجور الدراسية الى نسبة 50%، جراء الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين في المحافظة.وقال الشعلان في بيان إن عدة لقاءات مع المعنيين من المستثمرين وأولياء أمور التلاميذ والطلبة، تمخض عنها الاتفاق مع المستثمرين على خفض الأجور الدراسية الى هذا الحد، […]

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