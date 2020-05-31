دراسة حديثة: الماعز تفهم لغة البشر

2020/05/31 | 11:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة عن أن حيوان الماعز يمتلك صفة مشتركة مع الكلاب، وهي القدرة على ترجمه إيماءات البشر وإشاراتهم.وتعتبر الدراسة هي أول دليل على كيفية فهم الماعز للإشارات البشرية، وهو ما يثبت أن القدرة على إدراك إشارات الإنسان لا يقتصر فقط على الحيوانات المستأنسة كالكلاب.ويقول أحد معدي الدراسة: “من أبحاثنا السابقة، نعلم بالفعل أن الماعز […]

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