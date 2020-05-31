2020/05/31 | 11:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاتم العزاوي باغتنا بالقول ان الرئيس صدام اختاركم لجنة للشؤون الخارجية ترتبط به مباشرة يوميات الدكتور كاظم هاشم نعمة بشأن لجنة الإنسحاب من الكويت: أنا والرئاسة طارق عزيز يملك قدرة اقناع والرئيس يستأنس بآرائه لإعتبارات ايديولوجية والثقة والخبرة والنصح السديد { إستدعيت من الرئاسة وانا في محاضرة جامعية عن الإستراتيجية.{ إكتشفت […]

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