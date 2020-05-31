2020/05/31 | 11:44 - المصدر: وكالة رويترز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 6 في انفجار قنبلة في حافلة بالصومال) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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