قوة من عمليات سامراء للحشد تدمر أربع مضافات لداعش غرب سامراء

2020/05/31 | 11:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوة من عمليات سامراء للحشد الشعبي، الأحد، أربع مضافات تابعة لتنظيم داعش الاجرامي غرب مدينة سامراء.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة دكت قوات الاسناد المدفعي التابعة لعمليات سامراء للحشد أماكن تواجد داعش غرب سامراء “، لافتا الى ان “الضربات اسفرت عن تدمير أربع مضافات

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