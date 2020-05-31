وزير الدفاع يشدد على تنفيذ إجراءات الحظر في بغداد من دون تهاون

2020/05/31 | 11:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تابع وزير الدفاع جمعة عناد سعدون وخلال جولة تفقدية ميدانيه رافقه فيها نائب قائد العمليات المشتركة معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد عمليات بغداد وعدد من ضباط الوزارة الاجراءات المتبعة من قبل التشكيلات العسكرية لتنفيذ حظر التجوال الوقائي في أنحاء العاصمة بغداد وفي جانبي الكرخ والرصافة.

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