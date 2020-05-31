وفق شروط التباعد.. جوامع ومساجد السعودية تعيد فتح أبوابها أمام المصلين (صور)

2020/05/31 | 11:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعادت جوامع ومساجد السعودية، اليوم الأحد، فتح أبوابها أمام المصلين في جميع أنحاء المملكة، بعد إغلاقها لفترة كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.ووثقت وكالة الأنباء السعودية “واس” لحظات دخول المصلين لمساجد جدة، ومراعاتهم التباعد الجسدي بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف، ورفع المصاحف مؤقتا، وإغلاق جميع برادات […]

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