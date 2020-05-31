منصة “زووم” تعلن عن نظام “مأجور” لتشفير المكالمات

2020/05/31 | 11:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “زووم” لمؤتمرات الفيديو عن خططها لتعزيز نظام تشفير مكالمات الفيديو للعملاء والمؤسسات، مثل المدارس، مع استثناء المستهلكين الذين يستخدمون الحسابات المجانية.وأكد المستشار الأمني للشركة، أليكس ستاموس، عبر الموقع الرسمي للشركة أن الخطة عرضة للتغيير، “ولم يتضح بعد أي المنظمات غير الربحية قد يكون مؤهلًا للحصول على حسابات تسمح باجتماعات فيديو أكثر أمانًا”.وقال ستاموس: […]

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