وزارة التخطيط: إطلاق الدفعة الثانية من منحة الطوارئ مرهون بظروف البلد

2020/05/31 | 11:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التخطيط، أن إطلاق الدفعة الثانية من منحة الطوارئ للعوائل المتضررة من إجراءات حظر التجوال مرهون بظروف البلد الصحية.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، إن “منحة الطوارئ أقرت بناءً على مقترح تقدمت به وزارة التخطيط منذ بداية أزمة كورونا”، مبينا أن “رؤية

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