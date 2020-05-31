تسجيل هزة أرضية بقوة 3،5 على مقياس ريختر في ديالى

2020/05/31 | 11:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل عن تسجيل المراصد الزلزاليةحدوث هزة ارضية في تمام الساعة ( 7:06:07 )صباح اليوم الاحد جنوب غرب مندلي في ديالى ، بلغت قوتها ( 3،5 ) درجة على مقياس ريختر المكون من 9 درجات .وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى” ان الهزة الارضية شعر بها المواطنون في المنطقة”، داعية المواطنين الى

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