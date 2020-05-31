الكاظمي يوجه بتخفيض رواتب الدرجات العليا ومعالجة ازدواج الرواتب والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء

2020/05/31 | 11:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال ترأسه الإجتماع الدوري للجنة الإصلاح المالي بمعالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن “الكاظمي ناقش خلال الاجتماع تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها البلد”، ووجه “باتخاذ جملة … Readmore

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