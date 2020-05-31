الرافدين يوجه بافتتاح فروعه في عموم العراق و يشدد على منع التجمعات

2020/05/31 | 11:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، عن مباشرة فروعه في بغداد والمحافظات بالدوام الرسمي لاستكمال المهام والأعمال المصرفية المناطة بها.وقال المكتب الإعلامي للمصرف إنه “بناء على توجيهات وزير المالية وإشراف ومتابعة من مدير عام المصرف فقد تقرر المباشرة بالدوام لفروعه … Readmore

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