عضو بخلية الأزمة: الخطة الجديدة ستتركز على الحظر المناطقي للحد من انتشار كورونا

2020/05/31 | 11:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأكد عضو بخلية الأزمة النيابية حسن خلاطي، اليوم الاحد، أن الخطة الجديدة ستتركز على الحظر المناطقي للحد من انتشار فيروس كورونا.وقال خلاطي في حديث لـ” العهد” الفضائية، إن “الزيادات الأخيرة بأعداد الإصابات امر مقلق لكن الامر تحت السيطرة حتى الان”.وأضاف، أن “عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وزيادة الفحوصات هي ما تسبب في زيادة اكتشاف […]

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