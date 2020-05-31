2020/05/31 | 12:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع يؤكد ضرورة تطبيق القرارات الصادرة من خلية الازمة والعمل على انجاح مساعي التغلب على فيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/31 | 12:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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