نائب: الكتل السياسية لم تحسم مرشحي الوزارات الشاغرة

2020/05/31 | 12:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن كتلة التغيير غالب محمد، اليوم الاحد، أن الكتل السياسية لم تحسم مرشحي الوزارات الشاغرة ولم تحدد حتى الآن اي موعد لانعقاد جلسة البرلمان.وقال محمد في تصريح إن “الكتل السياسية لم تتفق حتى الان على مرشحيها لإكمال الكابينة الوزارية بسبب الخلافات السياسية والانشغال بالأزمة الاقتصادية وتداعيات كورونا.واضاف أن “حسم الكابينة الوزارية […]

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