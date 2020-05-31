إعادة فتح المسجد الأقصى بعد 70 يوماً من إغلاقه

2020/05/31 | 12:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أُعيد فتح أبواب المسجد الأقصى في شرق القدس اليوم الاحد، وذلك بعد 70 يوماً من إغلاقه ضمن التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس «كورونا».وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن آلاف المصلين من القدس ومحيطها أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، بعد إعادة افتتاحه بقرار من دائرة الأوقاف الإسلامية.ودخل المصلون أبواب المسجد الأقصى […]

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