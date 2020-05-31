العفو الدولية: الأمن الإثيوبي يعدم ٣٩ معارضا بلا محاكمة

2020/05/31 | 12:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة العفو الدولية، إن قوات الأمن الإثيوبية أعدمت 39 شخصا من أنصار المعارضة، واعتقلت الآلاف منهم بتهمة الانتماء إلى مجموعة مسلحة في منطقة أوروميا.وأضافت المنظمة في تقرير لها أن الضحايا متهمون بتأييد جيش تحرير أورومو، الجناح المسلح المنشق عن جبهة تحرير أورومو، التي كانت الحكومة قد صنفتها من قبل جماعة إرهابية، لكن رئيس الوزراء […]

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