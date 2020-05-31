لماذا يمنع الركاب من خلع أحذيتهم خلال الطيران؟

2020/05/31 | 12:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصح المضيفون والطيارون المسافرين بعدم خلع أحذيتهم أثناء الرحلات الجوية وكشفوا بعض أسباب هذه التوصية.وأشار مؤلف كتاب حول أمان الرحلات، بن شيروود، إلى أن 80 في المئة من جميع الحوادث تحدث خلال الدقائق الثلاث الأولى من الرحلة أو في الدقائق الثماني الأخيرة قبل الهبوط.في هذا الصدد، من الضروري أن يكون الراكب على استعداد للإخلاء […]

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