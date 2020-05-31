النفط: وفرنا خزيناً كافياً من الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية

2020/05/31 | 12:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت وزارة النفط، الأحد، توفير خزين كاف من الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، مبينة أن الشركات النفطية الاستخراجية والتوزيعية والتحويلية ستواصل الدوام الرسمي خلال حظر التجوال

وقال وكيل الوزارة كريم حطاب في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “الوزارة تتواصل يومياً مع الجهات الفنية في وزارة الكهرباء لتأمين الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في عموم البلاد، إضافة إلى عقد اجتماع غرفة العمليات المشتركة أسبوعيا بهدف التنسيق والمتابعة لتلبية احتياجاتهم من أنواع الوقود”.

وأضاف حطاب، أن “وزارة النفط عملت على تعظيم الخزين الاستراتيجي لوزارة الكهرباء من أنواع الوقود طيلة الفترة المنصرمة للحيلولة دون وجود نقص هنا أو هناك، فضلاً عن العمل على توفر زيت الغاز والمشتقات الأخرى بالقرب من محطات التوليد”، مبينا أن “الشركات النفطية الاستخراجية والتوزيعية والتحويلية ستواصل الدوام الرسمي خلال حظر التجوال بهدف تأمين المنتجات لمحطات تعبئة الوقود وللمواطنين وخصوصا ً البنزين والكاز والنفط الأبيض وأسطوانات الغاز السائل”.

وأشار إلى أن “الوزارة وعلى الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه عملية حركة نقل المنتجات النفطية بين المدن والمحافظات إلا أنها حريصة على تأمين وصولها إلى الجهات المستفيدة بالتنسيق مع غرف العمليات وخلية الأزمة لاستثناء ملاكاتها من الحظر”.

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