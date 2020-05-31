حذاء منتظر الزيدي كفيل برد عنجهية ترامب!!

2020/05/31 | 12:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب أن يجيش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جيوشه ضد متظاهرين،رفضوا إسلوب الهمجية في قتل مواطن أمريكي أسود ، تحت أقدام رجل أمن أمريكي ، وتهديديه بتوجيه كلاب البيت الابيض لتنهش أجساد المتظاهرين ، الرافضين لمنهج دكتاتوريتهم الهوجاء التي يطبقها ساسة البيت الابيض ضد شعوبهم ، فإن هذا الأمر يدعو للرثاء ،على مصاب جلل […]

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