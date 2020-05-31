القبض على ارهابيين بعملية امنية شرق صلاح الدين

2020/05/31 | 12:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين ألقت القوات الأمنية في قاطع عمليات سامراء اليوم الأحد، القبض على عدد من المطلوبين خلال عملية أمنية نفذتها فجر اليوم شرق نهر الرصاصي جنوب شرق محافظة صلاح الدين.وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “قطعات قيادة عمليات سامراء باشرت فجر اليوم بعملية […]

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