2020/05/31 | 12:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» بواقع 286 ليبلغ العدد الإجمالي 181482 حالة.كما أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11 ليصل العدد الإجمالي إلى 8500 وفاة، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.ولاتزال ألمانيا مستمرة بخطة تدريجية للخروج من عزلتها التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تسجل 286 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تسجل 286 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).