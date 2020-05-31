اول لاعبة رياضية عراقية تصاب بفيروس كورونا

2020/05/31 | 12:20 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /سكاي برس

كشف نادي أمانة بغداد، عن إصابة كوثر عباس، لاعبة كرة الطائرة، بفيروس كورونا المستجد، لتكون أول رياضية عراقية تتعرض للإصابة بهذا المرض.



وأوضح أحمد عزت الموسوي، عضو الهيئة الإدارية للنادي في تصريحات للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن الفحوصات التي خضعت لها كوثر عباس جاءت إيجابية، وتأ...

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