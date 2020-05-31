المالية النيابية : تشكيل لجنة من الحكومة والبرلمان لمعالجة الأزمة الاقتصادية في العراق

2020/05/31 | 12:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو اللجنة المالية، فيصل العيساوي، عن تشكيل لجنة من الحكومة والبرلمان، لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق.واكد العيساوي تشكيل لجنة مختصة بحل الأزمة الاقتصادية برئاسة رئيس اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري، مهمتها تقديم مقترحات تضمن استمرار … Readmore

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