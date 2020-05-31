شركة أميركية تطوّر تقنية جديدة تتيح للمستخدم اكتشاف الأموال المزيفة

2020/05/31 | 12:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة طورت شركة أمريكية تقنية جديدة في مجال طباعة أوراق النقد تتيح للمستخدم العادي اكتشاف الأموال المزيفة بسهولة، بحسب ما نقلت “د ب ا”.وتشير الدراسات إلى أنه أثناء تداول أوراق النقد في التعاملات اليومية، فإن الشخص العادي ينظر لورقة النقود في يده لفترة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن ثانية واحدة.[…]

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