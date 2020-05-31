اليونسيف تدعو العراقيين لمحاربة التضليل بشأن كورونا في مجتمعاتهم

2020/05/31 | 12:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ذكرت منظمة اليونسيف انها حققت الوصول إلى حوالي 14 مليون شخص في العراق وتزويدهم بمعلومات هامّة تتعلق بـ “كوفيد-19″، وذلك لزيادة الوعي ومحاربة المعلومات الُمضّللة والخطيرة التي تنتشر عبر الإنترنت والوسائل المختلفة الأخرى.وقالت حميدة لاسيكو، ممثلة اليونيسف في العراق في بيان عن المنظمة: “بينما يحافظ الناس على التباعد الاجتماعي من الناحية الجسدية، فإن […]

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