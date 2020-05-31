القوات التركية تقصف الريف الغربي لمدينة “عين عيسى” في الرقة السوريّة

2020/05/31 | 12:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت #القوات_التركية وفصائل «الجيش الوطني» الموالية لها، ريف مدينة #عين_عيسى الغربي، شمالي #الرقة.وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن «ريف عين عيسى الغربي، شهد قصفاً صاروخياً، بعد منتصف ليلة أمس وحتى صباح اليوم الأحد».وأوضح…

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