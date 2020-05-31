الديوانية تخفض اجور المدارس الاهلية الى 50%

2020/05/31 | 12:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الديوانية اعلن محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان عن اتفاق مع مستثمري المدارس الأهلية على تخفيض الأجور الدراسية الى نسبة 50%، جراء الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين في المحافظة.وقال الشعلان في بيان إن "عدة لقاءات مع المعنيين من المستثمرين وأولياء أمور التلاميذ والطلبة، تمخض عنها الاتفاق مع المستثمرين على خفض الأجور الدراسية الى هذا الحد، مراعاة للظروف الاقتصادية العسيرة التي يعاني منها المواطنون في المحافظة، بسبب الأزمة الوبائية والمالية التي يتعرض لها العراق ودول العالم".واوضح أن "الديوانية تعد الأفقر بين المحافظات، وتعاني نقصا كبيرا وواضحا في الموارد الاقتصادية، لغياب مصادر التمويل الساندة في الظروف الاعتيادية".

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