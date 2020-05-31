تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في النجف الأشرف

2020/05/31 | 12:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت صحة النجف الأشرف، اليوم الأحد، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

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