نائب عن سائرون: البرلمان ميت سريرياً والحلبوسي يتحمل المسؤولية

2020/05/31 | 12:30 - المصدر: السومرية نيوز

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وصف النائب عن سائرون جمال فاخر، الأحد، مجلس النواب بأنه "ميت سريرياً"، محملاً رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مسؤولية ذلك، فيما دعا رئيسي الجمهورية والوزراء إلى الإسراع بإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال فاخر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئيس البرلمان يتحمل المسؤولية بشكل كامل عن تعطيل عمل مجلس النواب وجعله ميت سريرياً"، مضيفاً أن "تعطيل عمل المجلس يعتبر مخالفة قانونية وشرعية وأخلاقية ونكثاً بالقسم الذي قسمناه أمام الله والشعب بأن نكون عيناً ساهرة لحماية الشعب العراقي وأرضه وسمائه وأن نؤدي واجباتنا بإخلاص".

وتابع، أن "العراق يمر بأزمات أمنية واقتصادية وصحية، بحاجة إلى عمل مستمر ومكثف لإيجاد حلول لتلك الأزمات"، مطالباً "الكتل السياسية المشتركة بالعملية السياسية أن تدلو بدلوها من هذه المهزلة".ودعا فاخر، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى "الاستعجال بالانتخابات المبكرة، لان العملية السياسية الحالية غير قادرة على بناء دولة مؤسسات وتحقيق الرفاه للشعب العراقي".





يشار إلى أن النائب صادق السليطي أكد، السبت (16 ايار 2020)، ان 130 نائبا طالبوا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باستئناف عقد جلسات البرلمان، محملا اياه مسؤولية "تعطيل أعمال مجلس النواب واضعافه".

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