الهجرة توزع اكثر من 13 الف حصة اغاثية بين النازحين و العائدين في عدد من المحافظات

2020/05/31 | 12:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وزعت وزارة الهجرة و المهجرين ( 13 ) الفا و (421) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة و العائدة في محافظات ( ديالى , صلاح الدين , الانبار , بغداد و النجف الاشرف ) ، وتضمن التوزيع ( سلات غذائية و اخرى صحية و كسوة ملابس ) .وقال مدير عام […]

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