برلماني يطالب بحل مجلس النواب

2020/05/31 | 12:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]طرح النائب علي الصجري، السبت، خارطة طريق تنهي "الفساد" من خلال حل مجلس النواب.

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