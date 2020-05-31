العراق نحو الاقتراض المالي لتسديد العجز في موازنة 2020

2020/05/31 | 12:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نهاد الحديثي الاقتصاد العراقي في مهب الريح !!! اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أن الحكومة أرسلت صيغة قانون إلى مجلس النواب لغرض تخويل وزير المالية الاقتراض الداخلي...أكمل القراءة ←

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