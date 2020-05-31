البنتاغون تعلن رفع درجة التأهب لبعض قواتها استعدادا لنشرها المحتمل في مينيابوليس

2020/05/31 | 12:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، رفع درجة التأهب لبعض قواتها استعدادا لنشرها المحتمل في مدينة مينيابوليس، التي تشهد أعمال اضطرابات مستمرة.وقال البنتاغون في بيان، إنه وجه لبعض القوات المسلحة التابع له في الدائرة العسكرية بالاستعداد للانتشار في مينيابوليس في غضون … Readmore

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