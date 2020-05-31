2020/05/31 | 12:51 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. "اتفاق تاريخي" بين الكاظمي واقليم كردستان .. (تسوية نهائية) من اربع نقاط !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. "اتفاق تاريخي" بين الكاظمي واقليم كردستان .. (تسوية نهائية) من اربع نقاط !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).