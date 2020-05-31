عودة الرحلات الداخلية في السعودية ولا سفر لمن تجاوزت حرارته 38

2020/05/31 | 12:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة انطلقت صباح اليوم الأحد أول رحلة جوية داخلية من مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد باتجاه العاصمة الرياض عبر الخطوط السعودية، بعد توقف لفترة كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.وقام وزير النقل، رئيس مجلس الهيئة العامة الطيران المدني السعودي، صالح الجاسر، بجولة في المطار للوقوف على كافة الاستعدادات لانطلاق الرحلات الداخلية، […]

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