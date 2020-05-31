2020/05/31 | 12:53 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بغداد.. سنتعامل مع المخالفين للحظر وفق المادة 240) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بغداد.. سنتعامل مع المخالفين للحظر وفق المادة 240) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).