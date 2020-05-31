المحمداوي يطالب بتثبيت موظفي العقود والاجور بوزارة الكهرباء على ملاكها الدائم

2020/05/31 | 12:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد جدد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، مطالبته بتثبيت موظفي العقود والاجور في وزارة الكهرباء على ملاكها الدائم خلال استقباله ممثلي عقود واجور وزارة الكهرباء الذين يرمون فيه تثبيتهم على الملاك الدائم، حيث وجه كتب رسمية الى الوزارات المعنية بحسم الأمر سريعا.وقال المحمداوي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاحد، […]

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