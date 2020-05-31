ثورة ليليث - سعود سالم

2020/05/31 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم لم يأت ذكر ليليث في التراث الإسلامي، غير أنها حاضرة في التراث الشعبي في شمال أفريقيا تحت أسماء مختلفة سنأتي على ذكرها فيما بعد.



وأسطورة ليليث هي أسطورة ترجع جذورها بعيدا في تاريخ ما بين النهرين ومصر كما سبق القول، وأغلب المعلومات التي لدينا عن هذه الأسطورة ترجع إلى التوراة والتلمود والكتابات اليهودية.



في البداية ، شكل الله آدم وليليث من تراب الأرض، أي تم إنشاؤها من نفس المصدر الطيني، وكلاهما ......





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