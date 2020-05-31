الغضب الاستعماري - نادية خلوف

2020/05/31 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف شهدنا لمحة من الغضب الاستعماريماتياس جارديلعن الصفحة الثقافية لصحيفة أفتون بلادت السويدية ترجمة: نادية خلوف مضى اليوم عشر سنوات منذ أن هاجمت البحرية الإسرائيلية قافلة سفينة مدنية بعيدة في المياه الدولية في شرق البحر الأبيض المتوسط.



قتل تسعة نشطاء تضامن غير مسلحين.



تم تصوير العديد منهم عن قرب ، مع كاميرا في اليد.



أصبح 29 طفلا بلا أب في ذلك اليوم.



ماذا حدث ولماذا؟الحروب الا ......





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