لماذا «تجمع دولة المواطنة»؟ 9/15 - ضياء الشكرجي

2020/05/31 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ضياء_الشكرجي www.asmaa.com14. عدم اعتماد الفكر القومي:في الوقت الذي يستوعب التجمع كما الانتماءات الدينية والمذهبية والفلسفية، كذلك الانتماء القومي، لكنه لا يعتمد الفكر القومي، سواء الفكر القومي العربي، أو الكردي، أو غيره، لتعارض ذلك مع مبدأ المواطنة المعتمد من التجمع، وكما يرفض لأي نزعة عنصرية تجاه أي قومية من قبل أطراف تنتمي إلى قومية أخرى، وكذلك يرفض العنصرية تجاه شعوب وأعراق أخرى، كما يرفض العنص ......





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