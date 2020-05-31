وزير الدفاع يطّلع على خطط إسناد الكوادر الصحية وتنفيذ الحظر

2020/05/31 | 13:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلع وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، اليوم الأحد، على خطط إسناد الكوادر الصحية وتنفيذ حظر التجوال وأكد على ضرورة تطبيق القرارات الصادرة من خلية الأزمة وتنفيذها بكل دقة.

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