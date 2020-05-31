ثلاث محافظات عراقية تسجل 16 اصابة جديدة بكورونا

2020/05/31 | 13:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مصادر طبية يوم الاحد بتسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ثلاث محافظات عراقية وهي النجف، البصرة، والديوانية.

واعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة النجف رئيس خلسة الازمة لؤي الياسري في بيان تسجيل سبع اصابات حاملة للفيروس في المحافظة هذا اليوم الاحد 31/5/2020 .

في هذه الاثناء قال مصدر طبي مسؤول لشفق نيوز، ان الفحوصات المختبرية لدائرة صحة البصرة اظهرت اصابة شخصين بفيروس كورونا في قضاء ابي الخصيب جنوبي المحافظة.

وقال مصدر آخر الفرق الطبية شخصت سبع اصابات جديدة بالفيروس من اهالي الحمزة الشرقي أغلبهم من الملامسين للمصاب في الديوانية.

وقررت الحكومة الاتحادية يوم امس السبت فرض حظر شامل للتجوال في عموم محافظات العراق ما عدا اقليم كوردستان لمدة 7 ايام بعد ان تفاقم اعداد المصابين وحالات الوفيات بالفيروس المستجد.

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