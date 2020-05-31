الانبار تتخذ اجراءات احترازية بعد وفاة رجل اصيب بالفيروس

2020/05/31 | 13:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت دائرة صحة الانبار، عن تفاصيل حالة المريض الذي توفي في وحدة الحميات اليوم الاحد، بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرة الى اتخاذها اجراءات احترازية للملامسين.

وقالت صحة الانبار في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز نسخة منه "نود ان نوضح لكم حالة المريض من اهالي الخالدية الذي وفاه الاجل في وحدة الحميات اليوم الاحد"، مشيرا الى ان المتوفي كان مصابا بفيروس كورونا المستجد حيث كان يتعالج في عدة اماكن وهو رجل كبير بالسن ويعاني من عجز بالقلب وعجز كلوي مع ٣ جلطات وماء في الصدر".

وتابعت انه "جرى فحصه من قبل الدكتور مصطفى احمد كطاع في قضاء الخالدية واحيل الى مستشفى الرمادي التعليمي مباشرة لاجراء فحص المفراس الحلزوني وجرى التأكد من اصابته بالفيروس وتحويله لردهة العزل بعد اجراء كافة الفحوصات"، مردفة "تم البدء باعطائه العلاج وتم اخذ مسحة له وفحصها وايضا ظهرت النتيجة ايجابية ( مصاب) الساعة الواحدة ليلا".

وزادت صحة الانبار، انه جرى ايضا "اخذ مسحات من جميع الملامسين وظهرت النتائج سالبة بعدم وجود اي اصابة بين الملامسين، وتم حجرهم منزليا لمدة ١٤ يوم لحين اخذ المسحة الثانية لهم للتاكد من خلوهم من اي اصابة"، مشيرة الى "اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية".

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