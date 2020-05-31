مصدر: حكومة كردستان سددت ديوناً بنصف المبلغ المرسل إليها من بغداد كمستحقات

2020/05/31 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

كشف مصدر مطلع مقرب من حكومة اقليم كردستان، الأحد (31 ايار 2020)، عن صرف حكومة الاقليم مبلغ 200 مليار من المبالغ المرسلة لها من بغداد وتسديدها كديون.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حكومة الاقليم مديونة للمقاولين ومجموعة من الشركات وقامت بتسديد 200 مليار دينار كنسبة من ديونها "

وأضاف أن "هذا الأمر سيؤدي الى قلة السيولة وعدم توفرها وسيمنع توزيع رواتب الموظفين خلال الأيام المقبلة".

وتابع: "في حين أن إرسال بغداد للمبالغ كان مخصصا لدفع الرواتب وهذا الأمر قد يؤدي الى احتقان الشارع الكردي مرة أخرى".

وكان مصدر من مجلس وزراء إقليم كوردستان، أكد ، في (20 أيار 2020)، أن الحكومة العراقية، وافقت على إرسال 400 مليار دينار لإقليم كوردستان.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد قرر إرسال 400 مليار دينار لإقليم كوردستان".

وأوضح المصدر، أن "المبلغ أقل بـ53 مليار دينار من المبالغ المرسلة خلال الأشهر الماضية، وهناك احتمال كبير أن يصل المبلغ قبل عيد الفطر".

وبحسب قانون موازنة 2019، تلتزم الحكومة العراقية شهرياً بإرسال 453 مليار دينار لإقليم كوردستان.

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وقال السعيدي في حد

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