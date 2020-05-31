عضو بالمالية النيابية يكشف عن سبب قد يمنع الكاظمي من إلغاء رواتب رفحاء والرواتب المزدوجة

2020/05/31 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادكشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، حنين قدو (31 أيار 2020)، عن طريقة واحدة لإلغاء ازدواج الرواتب، والاستفادة من قانون رواتب رفحاء.

وقال قدو في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يملك أي صلاحية لإلغاء مزدوجي الرواتب او رواتب المستفييدين من قانون رفحاء، لأن هذه الرواتب شرعت وفق قانون، ولا تلغى او يعدل عليها الا من خلال قانون جديد يصوت عليه في البرلمان".

وأضاف ان "القانون لا يلغى الا بقانون ولا يمكن ذلك من خلال اتخاذ قرارات دون تشريع قانون لها، ولهذا ايقاف رواتب رفحاء ومنع ازدواج الرواتب للمشمولين بقوانين العدالة الانتقالية، بحاجة الى تشريع قوانين جديدة، خاصة بها".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه أمس السبت (30 ايار 2020)، باجراء اصلاحات تعالج ازدواج الرواتب والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء والمقيمين بالخارج.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي ترأس، اليوم السبت، الإجتماع الدوري للجنة الإصلاح المالي، وناقش الإجتماع تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها البلد".

وأوضح البيان، أن "الكاظمي وجه باتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجتها، ابرزها تخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة".

وتابع، أن "رئيس الوزراء وجه ايضا بإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الإجتماعية، من خلال معالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب ".

بغداد اليوم-بغداد

حدد السفير الامريكي في بغداد، ماثيو تولر، الأحد (31 أيار 2020)، ملامح المفاوضات العراقية الأمريكية المرتقبة، فيما المح الى احياء اتفاق قديم بين البلدين، وهو "اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا".

وظهر

بغداد اليوم- نينوى

وجه النائب عن محافظة نينوى، احمد الجبوري، الاحد (31 أيار 2020)، طلبا إلى وزيري الداخلية والدفاع بشأن إيقاف الابتزاز في السيطرات الامنية للمحافظة.

وقال الجبوري في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إنه "على السيد

بغداد اليوم-صلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، الأحد (31 أيار 2020) مقتل وإصابة 3 من عناصره، أثناء التصدي لتعرض شنه مسلحو تنظيم داعش، جنوب مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين.

وذكر إعلام الحشد، في بيان، أن "قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي، صدت ت

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